Экс-тренер «Спартака» назвал позиции, которые команде нужно усилить зимой

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал позиции, которые красно-белым необходимо усилить зимой. Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Думаю, что руководители понимают: не дай бог что-то случится с Угальде — «Спартак» останется без атаки. Нужен еще один форвард. Хотелось бы, чтобы клуб приобрел центрального защитника и, обязательно, вингера», — заявил Аленичев.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Российская премьер-лига возобновится уже в 2025 году. 19-й тур стартует 2 марта.

Ранее бывший футболист назвал преимущество «Спартака» перед остальными клубами РПЛ.