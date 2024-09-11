Воспитанник «Баварии» перешел в «Рубин»

Воспитанник мюнхенской «Баварии» албанец Марвин Чуни стал футболистом казанского «Рубина», об этом сообщает сайт клуба из столицы Татарстана.

23-летний Чуни перешел в «Рубин» из итальянского «Фрозиноне». Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

Чуни провел за «Фрозиноне» 27 матчей, забив два мяча. В Германии он выступал за «Падерборн» и «Саарбрюккен».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает восьмое место, набрав десять очков.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 17 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 15 баллов. На третьей строчке располагается московский «Локомотив», отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее был назван главный конкурент «Зенита» в РПЛ.