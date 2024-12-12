Российская рекордсменка Чикунова осталась без медали чемпионата мира

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде.

Победу одержала китайская пловчиха Цяньтин Тан (1:02.38). Серебро у американки Лилли Кинг (+00.42), а бронза — у эстонки Энели Ефимовой (+00.87). Чикунова отстала от победительницы на +01.41.

20-летняя Чикунова – рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали, а 12 числа серебро выиграл Кирилл Пригода.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее была названа причина запрета на публикацию результатов российских пловцов.