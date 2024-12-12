Названа причина запрета на публикацию результатов российских пловцов

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объяснила, почему Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) было запрещено на своих официальных страницах публиковать результаты российских пловцов, которые выступают в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде. Заявление приводит РИА Новости.

«Опять же, логическое обоснование заключается в том, что это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией», — указано в сообщении.

В World Aquatics отметили, что подобный запрет не распространяется на СМИ.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее в Госдуме заявили, что Международная федерация плавания издевается над россиянами.