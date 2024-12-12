Российский пловец выиграл серебро на чемпионате мира

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль в финальном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде.

Пригода преодолел дистанцию за 55,49 секунды и побил рекорд России, который в 2020 году установил Антон Чупков (58,83). Его отставание от победителя — представителя Китая Циня Хайяна — составило всего 0,02 секунды. Бронзовую медаль завоевал белорусский пловец Илья Шиманович.

Еще один российский спортсмен Александр Жигалов стал шестым.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее была названа причина запрета на публикацию результатов российских пловцов.