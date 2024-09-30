РФС не согласился с данными ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в России

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что . Количество интересующихся футболом россиян с 2022 по 2023 год увеличилось с 72% до 76%, несмотря на данные ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в стране. Слова пресс-службы РФС передает РИА Новости.

«Согласно отчету Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей России. Это на 4% выше, чем в 2022 году», — заявили в РФС.

Также в РФС отметили, что интерес аудитории к футболу подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, чемпионата и Кубка России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в Госдуме не удивились снижению интереса к футболу среди россиян.