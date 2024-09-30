Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФС не согласился с данными ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в России

РФС заявил о росте популярности футбола в России после публикации опроса ВЦИОМ

close
РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что . Количество интересующихся футболом россиян с 2022 по 2023 год увеличилось с 72% до 76%, несмотря на данные ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в стране. Слова пресс-службы РФС передает РИА Новости.

«Согласно отчету Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей России. Это на 4% выше, чем в 2022 году», — заявили в РФС.

Также в РФС отметили, что интерес аудитории к футболу подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, чемпионата и Кубка России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в Госдуме не удивились снижению интереса к футболу среди россиян.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами