Тренер «Краснодара» оценил выступление команды в первой части сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил команде восемь баллов из десяти за выступление в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В некоторых матчах «Краснодар» был лучше соперника, но происходили странные вещи. Моим парням только слова благодарности», — заявил Мусаев.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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