Российская фигуристка рассказала о спаде в женском катании

Фигуристка Алина Горбачева заявила, что в российском женском фигурном катании есть спад, передает Sport24.

«Возможно, спад в женском катании сейчас есть. В мужском сейчас идет волна наверх, в женском — чуть-чуть вниз. Мне кажется, что это нормально. Когда-то больше девочек прыгает четверные, когда-то — меньше», — сказала Горбачева.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Горбачева выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге.