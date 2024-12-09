В ISU отреагировали на новость о возможном допуске российских фигуристов к Олимпиаде

Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко отреагировал на новость о том, что организация может допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2026 года, заявив, что коммюнике по отстранению россиян остается в силе, передает «Матч ТВ».

«Я просто хочу прояснить для всех регламент: ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду. Этим занимается МОК», — сказал Кибалко.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее российская фигуристка рассказала о спаде в женском катании.