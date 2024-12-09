Российских фигуристов хотят допустить до Олимпиады-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить фигуристов и конькобежцев из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что ISU планирует допустить россиян и белорусов к новому турниру, который будет являться квалификационным к Олимпиаде. Российские и белорусские фигуристы на соревнованиях смогут претендовать на одну квоту в каждом виде, однако этот вопрос пока что не урегулирован до конца.

Так же не исключено, что в случае положительного решения россияне и белорусы получат возможность соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен после следующего совета организации в марте.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее сообщалось, что российских фигуристов будут допускать до международных юниорских соревнований.