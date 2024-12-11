Названа команда, которая может навязать борьбу лидерам в РПЛ

Экс-защитник «Динамо», тренер Александр Точилин выразил уверенность, что московский клуб сумеет побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона. Его слова приводит «Советский спорт».

«Но для того, чтобы быть выше, «Динамо» нужно хорошо провести подготовительный период в зимней части. Сможет ли «Динамо» навязать борьбу за чемпионство в весенней части сезона? Я считаю, что им по силам это сделать», — заявил Точилин.

«Динамо» занимает четвертое место, набрав 35 очков и на четыре балла отставая от лидирующих «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита», а также на два очка от московского «Спартака».

«Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 4:1. Голами в составе победившей команды отметились Константин Тюкавин, который оформил дубль, Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулев. Единственный мяч «Химок» забил Резиуан Мирзов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Время начала матча будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее тренер «Динамо» заявил о недовольстве игрой после первой части РПЛ.