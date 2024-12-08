Тренер «Динамо» оценил первую часть сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги команды в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уверен, мы сделали шаг вперед во многих вещах. Недоволен, как мы играем с первыми шестью командами. Для борьбы за чемпионство ты должен уметь обыгрывать все эти команды. Мы обыграли только «Локомотив» и сыграли вничью со «Спартаком». Этого мало», — заявил Личка.

«Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 4:1. Голами в составе победившей команды отметились Константин Тюкавин, который оформил дубль, Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулев. Единственный мяч «Химок» забил Резиуан Мирзов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» идет на четвертой строчке. Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов и на четыре очка отстают от лидирующего петербургского «Зенита».

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Время начала матча будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее капитан «Ростова» подвел итоги первой части сезона.