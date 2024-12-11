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Губерниев назвал триумфом победу российского пловца на чемпионате мира

Губерниев назвал победу пловца Лифинцева на ЧМ триумфом спортивной России

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Пресс-служба ТНТ

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев восхитился победой 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — заявил Губерниев.

Представитель России проплыл дистанцию за 48,76 секунды. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира. Позднее в этот же день Лифинцев выиграл еще одно золото на мировом первенстве — в комбинированной эстафете.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее олимпийская чемпионка из Норвегии призвала вернуть российских лыжников.

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