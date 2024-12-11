Российские пловцы выиграли еще одно золото на чемпионате мира с европейским рекордом

Сборная России завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Российские пловцы одержали победу, показав общее время 1 минута 35,36 секунды — это новый рекорд Европы. В составе сборной России золото завоевали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

Лифинцев в этот же день выиграл еще одну золотую медаль — на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира. Он проплыл дистанцию за 48,76 секунды.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее олимпийская чемпионка из Норвегии призвала вернуть российских лыжников.