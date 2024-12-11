Российский пловец выиграл золото на чемпионате мира с рекордом

18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира.

Представитель России проплыл дистанцию за 48,76 секунды. Для российской команды эта медаль стала первой на мировом первенстве. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира.

Серебряную медаль завоевал представитель Венгрии Хьюберт Кос (48,79). Бронзовая награда досталась польскому пловцу Кацперу Стоковскому (49,16). Еще один россиянин Павел Самусенко стал четвертым (49,20).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 26 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал получение нейтрального статуса российскими пловцами.