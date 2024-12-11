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Бывший чемпион UFC может завершить карьеру после поражения от россиянина

Стерлинг может завершить карьеру после поражения от Евлоева на UFC 310

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг может завершить карьеру после поражения от россиянина Мовсара Евлоева. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Мне нужно немного прийти в себя, но в 35 лет я не знаю, хочу ли я снова подниматься по этой лестнице. Я не хочу уходить в отставку, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC, и исходя из этого, принять решение», — заявил Стерлинг.

8 декабря на турнире UFC 310 Евлоев одержал победу над Стерлингом единогласным решением судей — все три арбитра указали в своих записках счет 29:28 в пользу россиянина. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19-ти поединках.

«Достаточно ли этой победы, чтобы выйти на поединок за титул? Кто знает. Вы постоянно задаете мне этот вопрос, но я уже говорил, что всегда готов к титульному бою. Да, я сегодня провел не лучшее выступление, но Стерлинг — бывший чемпион», — сказал Евлоев в октагоне после победы.

Ранее российский боксер назвал победителя реванша между Биволом и Бетербиевым.

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