Российский боксер назвал победителя реванша между Биволом и Бетербиевым

Боксер Константин Цзю заявил, что Дмитрий Бивол одолеет в матче-реванше Артура Бетербиева, передает RT.

«Не был сторонником этого боя в самом начале. Не хотел, чтобы вместо двух чемпионов у России остался лишь один. Предвещаю, что Артур проиграет во второй схватке и его будет ждать третья встреча с Биволом», — сказал Цзю.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

Ранее промоутер рассказал о возможном третьем бое Бивола с Бетербиевым.