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Непобежденный Евлоев взял верх над экс-чемпионом UFC Стерлингом

Боец Евлоев победил американца Стерлинга на UFC 310 единогласным решением судей

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UFC

В американском Лас-Вегасе проходит номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 310. В предварительном карде россиянин Мовсар Евлоев одержал победу над бывшим чемпионом UFC в легком весе американцем Алджайменом Стерлингом.

Российский боец выиграл единогласным решением судей. Все три судьи указали в своих записках счет 29:28 в пользу Евлоева. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19-ти поединках.

«Достаточно ли этой победы, чтобы выйти на поединок за титул? Кто знает. Вы постоянно задаете мне этот вопрос, но я уже говорил, что всегда готов к титульному бою. Да, я сегодня провел не лучшее выступление, но Стерлинг — бывший чемпион, у нас с ним достаточно схожая техника, и потому бой был похож на схватку по джиу-джитсу. Я больше работал над ударной техникой. У меня есть моя база, я в любой момент могу положиться на свою борьбу, даже если не готовился в этом аспекте. Но к этому бою я оттачивал свою ударку. А он больше пытался проходить мне в ноги, так что пришлось ответить ему моей борьбой», — сказал Евлоев в октагоне после победы.

В главном бое турнира UFC 310 сойдутся бразилец Александр Пантожа и японец Кай Асакура. Кроме того, в рамках основного карда состоится реванш между россиянином Александром Волковым и французом Сирилем Ганом. Их первый поединок состоялся в июне 2021 года и завершился победой Гана единогласным решением.

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