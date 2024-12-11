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Стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты матчей дня шестого тура Лиги чемпионов

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Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Завершился игровой день шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было проведено девять поединков.

Первым слотом было поставлено два матча. «Ливерпуль» со счетом 1:0 обыграл «Жирону» и одержал шестую победу на групповом этапе. Подопечные Арне Слота с 18 очками возглавляют турнирную таблицу. Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Селтиком» — 0:0.

Во втором слоте «Бавария» оказалась сильнее «Шахтера». Встреча завершилась со счетом 5:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» вырвал победу у «Атланты», их матч завершился со счетом 3:2. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» без Матвея Сафонова обыграл «РБ Зальцбург» со счетом 3:0, «Байер» одержал минимальную (1:0) победу над «Интером». «Брест» переиграл ПСВ — 1:0, «РБ Лейпциг» проиграл «Астон Вилле» с результатом 2:3, а «Брюгге» вырвал победу у «Спортинга» — 2:1.

Действующим победителем турнира является «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее в России объяснили, почему выросла стоимость Матвея Сафонова.

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