В России объяснили, почему выросла стоимость Сафонова

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак объяснил особым случаем тот факт, что трансферная стоимость российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова выросла. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если брать того же Сафонова – это особый случай: это не игрок средней линии или нападающий, это тот человек, который знает пару фраз и командует защитой, все остальное от него зависит. Если его защитники слышат и понимают, то у него появляется взаимодействие. Вот и все, это особый случай», — заявил он.

25-летний вратарь стал одним из двух игроков парижан, чья рыночная стоимость увеличилась. Сейчас Сафонов оценивается в €22 млн. Таким образом, он подорожал на €2 млн с прошлой публикации.

В текущем сезоне Сафонов провел за парижан шесть матчей во всех турнирах. В этих встречах он пропустил три мяча, в трех играх сохранив ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Ранее Сафонов проиграл суд за алименты бывшей жене.