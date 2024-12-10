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Зацепиться за плей-офф: «Шахтер» играет с «Баварией» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. «Шахтер» — «Бавария». ОНЛАЙН

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Leon Kuegeler/Reuters
В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Шахтер» играет с «Баварией». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
Матч не начался
10 декабря 23:00
Шахтёр
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион «АуфШальке», Гельзенкирхен, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:50

«Шахтер»: Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Алаа Грам, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Марлон Гомес, Александр Зубков, Кевин, Даниил Сикан.

«Бавария»: Даниэль Перец, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэл Геррейру, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Леон Горецка, Лерой Зане, Томас Мюллер.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и немецкой «Баварией».

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