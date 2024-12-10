«Шахтер»: Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Алаа Грам, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Марлон Гомес, Александр Зубков, Кевин, Даниил Сикан.
«Бавария»: Даниэль Перец, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэл Геррейру, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Леон Горецка, Лерой Зане, Томас Мюллер.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и немецкой «Баварией».