Встречу обслуживает польская бригада арбитров с Томашем Листкевичем во главе.
А вот стартовый состав испанского «Реал Мадрид» от Карло Анчелотти:
Куртуа, Васкес, Рюдигер, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Себальос, Диас, Мбаппе.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини:
Карнезекки, Джимсити, Хин, Колашинац, Белланова, де Рон, Руджери, Лукман, Эдерсон, Де Кетеларе, Пашалич.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» в Бергамо принимает мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.