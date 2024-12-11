«Бавария» разгромила «Шахтер» в Лиге чемпионов

Украинский «Шахтер» проиграл немецкой «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «АуфШальке» в Германии, завершилась со счетом 5:1. Счет в поединке открыл игрок «Шахтера» Кевин уже на 5-й минуте. Мюнхенская команда сравняла через шесть минут, отличился Конрад Лаймер. Также в составе «Баварии» отличились Томас Мюллер, поразивший ворота соперников на 45-й минуте, и Майкл Олисе, реализовавший 11-метровый удар на 70-й минуте. За три минуты до конца основного времени забил Джамал Мусиала, а на 90+3 минуте Олисе оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Шахтер» занимает 26-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Бавария» заработала 12 очков и расположилась на шестой строчке.

Действующим победителем турнира является испанский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее «Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов.