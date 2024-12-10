Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Жирону» и упрочил лидерство в Лиге чемпионов

close
Reuters

«Ливерпуль» обыграл «Жирону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Испании, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

Для «Ливерпуля» эта победа стала шестой подряд в Лиге чемпионов. Подопечные Арне Слота стали единственной командой, которая выиграла все поединки на групповой стадии турнира. В активе «Ливерпуля» 18 баллов, клуб возглавляет общую турнирную таблицу. Ближайший преследователь — итальянский «Интер». В активе команды 13 баллов, клуб еще не сыграл матч шестого тура.

«Жирона» идет на 30-м месте в общей таблице, испанский клуб в Лиге чемпионов сумел заработать только три очка, обыграв «Слован» из Словакии.

Действующим победителем турнира является испанский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал, сможет ли «Реал» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами