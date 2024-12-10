«Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Жирону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Испании, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

Для «Ливерпуля» эта победа стала шестой подряд в Лиге чемпионов. Подопечные Арне Слота стали единственной командой, которая выиграла все поединки на групповой стадии турнира. В активе «Ливерпуля» 18 баллов, клуб возглавляет общую турнирную таблицу. Ближайший преследователь — итальянский «Интер». В активе команды 13 баллов, клуб еще не сыграл матч шестого тура.

«Жирона» идет на 30-м месте в общей таблице, испанский клуб в Лиге чемпионов сумел заработать только три очка, обыграв «Слован» из Словакии.

Действующим победителем турнира является испанский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал, сможет ли «Реал» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.