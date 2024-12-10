Футболист «Зенита»: нам мешают судейские ошибки

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что замечает судейские ошибки против его команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем. Наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь высоких целей», — сказал Дуглас Сантос.

7 декабря в заключительном матче 2024 года «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча завершилась со счетом 1:2. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Красноадру» (39) только по дополнительным показателям.

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