Названа причина кризиса «Зенита»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил проблемами с психологией кризис петербургского «Зенита». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я отношу это к тому, что помимо психологической усталости игрокам нужна пауза, чтобы прийти в себя и осознать случившееся. Но еще и какая-то мотивация футболистам «Зенита» нужна. Я не имею в виду финансовую, потому что, я думаю, эти вопросы сейчас их не очень волнуют», — заявил он.

7 декабря в заключительном матче 2024 года «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча завершилась со счетом 1:2. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Красноадру» (39) только по дополнительным показателям.

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