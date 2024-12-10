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Бывшая третья ракетка мира Петрова посетила конференцию по итогам года в теннисе

Бывшая третья ракетка мира Петрова приняла участие в конференции ФТР

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Пресс-служба теннисистки Надежды Петровой

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 года и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова приняла участие в пресс-конференции по итогам отчетно-выборной конференции Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщает пресс-служба спортсменки.

В ходе мероприятия Петрова наградила одного из лауреатов национальной премии «Русский кубок» 2024 года — Александра Каливода — в номинации «Спикер тенниса».

«Для меня большая честь находиться сегодня в Казани. Татарстан – крупный спортивный регион России, где ежегодно проводится множество турниров, в том числе международного масштаба. Большое внимание здесь уделяется теннису, и я считаю, что у Республики есть большой потенциал для развития этого вида спорта», — отметила Петрова в ходе своего выступления.

Также участие в пресс-конференции ФТР приняли Шамиль Тарпищев, который ранее был переизбран на пост президента организации, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и российские теннисисты Евгений Кафельников и Вероника Кудерметова.

Ранее украинскую теннисистку после победы над россиянкой заставили сменить форму.

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