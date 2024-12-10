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Мостовой о неудачах «Реала» в Лиге чемпионов: все привыкают к новому формату

Экс-футболист Мостовой: «Реал» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что мадридский «Реал» занимает 24 место в общем этапе Лиги чемпионов из-за нового формата турнира.

«Почему «Реал» идет на 24 месте в Лиги чемпионов? Никто не может понять новый формат. Раньше ты играл с одной командой дома и на выезде. Сейчас ты сыграл с одним клубом, а потом надо готовиться к другому. Из-за этого много неожиданностей. Я об этом говорил в самом начале турнира, что будем привыкать к такому регламенту. Это непросто. Я думаю, в весеннюю часть они в любом случае», — сказал Мостовой.

Встреча между итальянской «Аталантой» и «Реалом» состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа «Аталанта» занимает пятое место, набрав 11 очков. «Реал» идет на 24 месте, имея в активе 6 балов. Командам осталось провести по три игры. В весеннюю часть турнира выйдут 24 лучшие команды.

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