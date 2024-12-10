Мостовой о неудачах «Реала» в Лиге чемпионов: все привыкают к новому формату

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что мадридский «Реал» занимает 24 место в общем этапе Лиги чемпионов из-за нового формата турнира.

«Почему «Реал» идет на 24 месте в Лиги чемпионов? Никто не может понять новый формат. Раньше ты играл с одной командой дома и на выезде. Сейчас ты сыграл с одним клубом, а потом надо готовиться к другому. Из-за этого много неожиданностей. Я об этом говорил в самом начале турнира, что будем привыкать к такому регламенту. Это непросто. Я думаю, в весеннюю часть они в любом случае», — сказал Мостовой.

Встреча между итальянской «Аталантой» и «Реалом» состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа «Аталанта» занимает пятое место, набрав 11 очков. «Реал» идет на 24 месте, имея в активе 6 балов. Командам осталось провести по три игры. В весеннюю часть турнира выйдут 24 лучшие команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Килиан Мбаппе сделал заявление из-за критики.