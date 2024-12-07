«Момент настал»: Мбаппе сделал заявление из-за критики

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе решил публично высказаться о критике, с которой он сталкивается из-за своего выступления за «Реал». Телеканал Canal+ показал отрывок из шоу Clique, в рамках которого футболист даст интервью.

«Проблема в том, что если ты звезда и при этом не высказываешься, люди начинают говорить за тебя. Им нужно говорить о тебе! Каждый день что-то происходит, но пока я ни с кем не общался. Вот почему я говорю с вами сегодня. Наступил момент, когда нужно высказаться. Я должен был это сделать, чтобы люди меня услышали», — сказал Мбаппе.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, отставая от каталонской «Барселоны» на четыре очка. На счету Мбаппе в текущем сезоне десять голов в 20 матчах.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее стало известно мнение футболистов «Реала» о Мбаппе.