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«Обязаны выигрывать»: Мостовой назвал фаворита матча «Аталанта» — «Реал» в ЛЧ

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Реал» обязан обыгрывать «Аталанту» в ЛЧ

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Manu Fernandez/AP

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что мадридский «Реал» обязан обыгрывать итальянскую «Аталанту» в выездном матче Лиги чемпионов

«Реал непривычно видеть в конце этой сумасшедшей таблицы из 36 команд. Я думаю, «Реал» понимает, что им нельзя проигрывать «Аталанте». Они приложат все усилия, чтобы победить. Думаю, они обязаны выиграть. Интересно посмотреть, насколько хватит итальянцев», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа «Аталанта» занимает пятое место, набрав 11 очков. «Реал» идет на 24 месте, имея в активе 6 балов. Командам осталось провести по три игры. В весеннюю часть турнира выйдут 24 лучшие команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Килиан Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в «Реал».

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