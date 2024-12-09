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Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в «Реал»

Мбаппе признался, что был готов отказаться от перехода в «Реал» из-за брата

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Lisi Niesner/Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что мог отказаться от перехода в мадридский клуб из-за младшего брата. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на Canal+.

«Его «Реалом» был «ПСЖ». Косвенно именно я лишил его мечты. В какой-то момент я даже сказал ему: «Если это действительно на тебя влияет, я продлю контракт еще раз, а ты останешься. Он сказал мне «Нет, ни за что, я не хочу здесь оставаться. То, что они сделали с нами — ненормально», — заявил Мбаппе.

17-летний Этан Мбаппе покинул «ПСЖ» после старшего брата и сейчас выступает за «Лилль».

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Ранее стало известно мнение футболистов «Реала» о Мбаппе.

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