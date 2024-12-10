«Зенит» обратился в ЭСК из-за скандального судейства в матче с «Акроном»

Петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

Поводом для обращения послужило то, что главный арбитр встречи Владимир Москалев дважды не засчитал мячи «Зенита» при счете 1:2. На 70-й минуте счет сравнял Матео Кассьерра, однако гол отменили из-за игры рукой со стороны Андрея Мостового. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте мяч в ворота отправил Лусиано Гонду, но после просмотра VAR была определена игра рукой у Нино.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее ЦСКА обыграл «Факел» в РПЛ.