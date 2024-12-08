ЦСКА обыграл «Факел» в последнем матче в 2024 году

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на шестой строчке. Подопечные Марко Николича набрали 31 балл по итогам первой части сезона и на восемь очков отстают от лидирующего петербургского «Зенита». «Факел» расположился в зоне стыковых матчей — воронежский клуб занимает 14-ю позицию, в активе команды 14 очков.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом», а «Факел» также в гостях сразится с «Химками». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее «Динамо» разгромило «Химки».