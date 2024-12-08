Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА обыграл «Факел» в последнем матче в 2024 году

ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче 18-го тура РПЛ

close
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на шестой строчке. Подопечные Марко Николича набрали 31 балл по итогам первой части сезона и на восемь очков отстают от лидирующего петербургского «Зенита». «Факел» расположился в зоне стыковых матчей — воронежский клуб занимает 14-ю позицию, в активе команды 14 очков.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом», а «Факел» также в гостях сразится с «Химками». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее «Динамо» разгромило «Химки».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами