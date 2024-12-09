Мостовой подверг критике тренера «Краснодара»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» ничего не сможет выиграть с тренером Мурадом Мусаевым, передает «РБ Спорт».

«Мусаев — посторонний человек для футбола. Он вроде как мячи носил в свое время, нет? Думаю, «Краснодар» ничего не выиграет с ним», — сказал Мостовой.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Спартак» назвали сильнейшей командой РПЛ.