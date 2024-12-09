«Спартак» назвали сильнейшей командой РПЛ

Московский «Спартак» на данный момент является сильнейшей командой Российской премьер-лиги. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин, отметив заслугу главного тренера москвичей Деяна Станковича в успехах команды.

«Прежде всего, Станкович определился со стартовым составом, не дергает команду, особенно в линии атаки. Ребята нашли взаимопонимание, поверили в себя и стали реализовывать свой потенциал. Кроме того, отличная мотивация и великолепный микроклимат в команде, которая на последние игры выходила максимально собранной.

Также у «Спартака» очень хорошая функциональная подготовка. Он был быстрее всех без исключения конкурентов. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — сказал специалист.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее Гладилин заявил, что у игроков «Зенита» недостаточно мотивации.