Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» назвали сильнейшей командой РПЛ

Тренер Гладилин назвал «Спартак» самой сильной командой чемпионата России

close
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» на данный момент является сильнейшей командой Российской премьер-лиги. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин, отметив заслугу главного тренера москвичей Деяна Станковича в успехах команды.

«Прежде всего, Станкович определился со стартовым составом, не дергает команду, особенно в линии атаки. Ребята нашли взаимопонимание, поверили в себя и стали реализовывать свой потенциал. Кроме того, отличная мотивация и великолепный микроклимат в команде, которая на последние игры выходила максимально собранной.

Также у «Спартака» очень хорошая функциональная подготовка. Он был быстрее всех без исключения конкурентов. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — сказал специалист.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее Гладилин заявил, что у игроков «Зенита» недостаточно мотивации.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами