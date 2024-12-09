Мостовой об успехах «Спартака»: клуб убрал постороннего человека

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что красно-белые обязаны быть в тройке призеров Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

«Из «Спартака» убрали постороннего человека и назначили легенду — Станковича. Тогда я сразу сказал, что все будет нормально. «Спартак» с этим составом обязан в тройке быть просто с закрытыми глазами», — сказал Мостовой.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее шансы «Спартака» на чемпионство выросли в 175 раз за месяц.