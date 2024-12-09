Шансы «Спартака» на чемпионство выросли в 175 раз за месяц

Cуперкомпьютер статистической платформы Opta увеличил шансы «Спартака» стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2024/25.

Месяц назад шансы «Спартака» составляли 0,1%, однако после 18-го тура РПЛ они выросли до 17,5%. Главным претендентом на чемпионство, после двух поражений подряд, с небольшим преимуществом остается «Зенит», шансы которого оцениваются в 40,2%. Шансы лидирующего «Краснодара» составляют 35%.

В 18-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Акрону» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0), а «Спартак» обыграл «Пари НН» (3:0).

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит один из эпизодов матча «Краснодар» — «Локомотив».