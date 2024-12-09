«Это была провокация»: Двалишвили рассказал о потасовке с фанатом

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили обвинил россиянина Умара Нурмагомедова в провокации на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Об этом он написал под видео конфликта, которое опубликовано в социальных сетях.

«Этот казах — старый друг Нурмагомедова, есть даже старые фото, где они проводят время вместе. Поэтому это были просто грязные уловки и провокация со стороны дагестанца», — считает Двалишвили.

Известно, что грузин устроил потасовку с казахстанским бизнесменом и президентом Федерации борьбы Атырауской области Арманом Тугаевым, который позже был замечен в компании Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, Махачев в главном бою вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном. В со-главном поединке Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против Двалишвили.

Ранее грузин в ходе пресс-конференции оскорбил Нурмагомедова.

«Будь мужчиной, прежде всего нужно быть мужчиной. Ты хороший боец, но важнее быть достойным мужчиной, а ты кусок дерьма, окей? Ты кусок дерьма, ты потерял мое уважение к тебе как к мужчине, настоящие мужчины не пишут всякую ерунду онлайн», — заявил Двалишвили.

В ноябре Нурмагомедов выложил грузинскую пословицу, в которой сказано, что трус всегда найдет оправдание своему отступлению. Пост в социальной сети X был опубликован после перепалки спортсменов под публикацией, где Двалишвили вызвал на бой другого российского бойца — Петра Яна. После этого Двалишвили обвинил россиянина в неуважении к Грузии.

Ранее Хабиб обратился к двум российским бойцам.