Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на «Роджерс Арене» в Ванкувере, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Кэнакс» шайбы забросили американцы Куинн Хьюз и Кифер Шервуд. У «Тампы» отличились россиянин Никита Кучеров, американец Джейк Гюнцель и дважды канадец Брэйден Поинт.

Помимо заброшенной шайбы, в активе Кучерова еще две результативных передачи.

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» с 32 очками после 26 встреч занимает шестое место. У «Тампы» 30 баллов за 25 игр и седьмая строчка на Западе.

В нынешнем регулярном чемпионате Кучеров набрал 37 (13+24) очков в 23 матчах. В прошлом сезоне он установил российский рекорд по очкам в чемпионатах НХЛ, набрав 144 (44+100) баллов за 81 встречу и вошел в число номинантов на «Харт Мемориал Трофи», приз самому ценному игроку сезона в лиге.

22 ноября Кучеров достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ.

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