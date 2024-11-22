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Россиянин за рекордный срок набрал 900 очков в НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров преодолел отметку в 900 очков.

31-летний нападающий оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс, доведя таким образом общее количество очков в текущем сезоне до 29 (11 голов + 18 голевых передач). Для того, чтобы набрать 900 очков в НХЛ, Кучерову потребовалось 743 матча — данный показатель является рекордным среди россиян.

Среди европейских хоккеистов быстрее Кучерова до этой отметки добирались лишь трое — Петер Штястны Яри Курри и Яромир Ягр.

Матч между »Тампой» и «Коламбусом» завершился в дополнительное время со счетом 7:6 в пользу «Блю Джекетс». После этой победы они поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав по итогам 19 игр 18 очков. «Молнии» с активом в 22 балла располагаются на седьмой позиции, проведя в сезоне 18 поединков.

Ранее агент Александра Овечкина пообещал, что хоккеист наберет прежнюю форму после перелома ноги.

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