СКА вернется на новую арену за 60 млрд рублей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил о готовности команды вернуться на «СКА Арену». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Во вторник будут финальные переговоры по всем условиям. У нас было больше 70 замечаний технического характера, они были решены. Возможно, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала. Мы готовы к переезду», — заявил Ротенберг.

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей. 11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

9 июня сообщалось, что на «СКА Арене» произошел пожар.

Ранее в составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения.