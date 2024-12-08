Экс-футболист рассказал о проблемах «Зенита»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о проблемах петербургского «Зенита». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В свое время «Зенит» взял Сергеева из «Крыльев Советов». Прекрасно играл и забивал, а после «Зенита» сделали и наполовину не играет. Был Бакаев из Спартака. Выходил и играл на таких скоростях. Где он теперь? Взяли теперь Соболева. Лучшего форварда. Где он?» — заявил Кавазашвили.

В 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на домашнем стадионе проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:2), а 7 декабря в рамках 18-го тура национального первенства также в Санкт-Петербурге уступил тольяттинскому «Акрону» — 1:2.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. На зимнюю паузу лидером ушел «Краснодар», в активе которого также 39 баллов, однако в очном противостоянии подопечные Мурада Мусаева выиграли со счетом 2:0.

Ранее российский тренер признался, что ему не нравится то, что происходит с петербургским «Зенитом» в последних матчах.