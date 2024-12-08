«Не справляются с давлением»: российский тренер о проблемах «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что ему не нравится то, что происходит с петербургским «Зенитом» в последних матчах. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Питерцы не просто проиграли два матча. Они не играют. Видимо, находятся под таким давлением, с которым не справляются. Я вижу, что все футболисты играют ниже своего потенциала. Клаудиньо, Вендел и все остальные», — заявил он.

В 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на домашнем стадионе проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:2), а 7 декабря в рамках 18-го тура национального первенства также в Санкт-Петербурге уступил тольяттинскому «Акрону» — 1:2.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Однако подопечные Сергея Семака могут потерять лидерство после этого тура. Вторым идет «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Быки» еще не сыграли матч 18-го тура.

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