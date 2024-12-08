«Краснодар» завершил 2024 год в лидерах РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 0:0. Хозяева имели большое количество моментов, но отличиться так и не сумели. В концовке игры главный судья встречи Василий Казарцев показал красную карточку главному тренеру «быков» Мураду Мусаеву.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой ничьей, «Краснодар» завершит 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Краснодар» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов», а «Локомотив» сыграет в Махачкале с «Динамо». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

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