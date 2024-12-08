Легионер «Динамо» может покинуть клуб

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло заявил, что сконцентрирован на выступлениях за московский клуб, однако не исключил возможности ухода. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не обращаю внимание на то, что говорят в прессе. Я нахожусь здесь и играю, сконцентрирован на работе. У меня есть контракт. В других клубах в России себя не вижу. Допускаю ли уход? Будем смотреть», — заявил Бителло.

«Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1. Голами в составе победившей команды отметились Константин Тюкавин, который оформил дубль, Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулев. Единственный мяч «Химок» забил Резиуан Мирзов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» идет на четвертой строчке. Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов и на четыре очка отстают от лидирующего петербургского «Зенита».

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

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