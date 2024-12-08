Дзюба повторил достижение Кержакова в чемпионате России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил достижение бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова по числу голов в выездных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

7 декабря «Акрон» в Санкт-Петербурге обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча.

Этот гол для российского нападающего стал 71-м в гостевых матчах. Столько же в выездных поединках забил Кержаков.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла. Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента. До этого он играл в московском «Локомотиве».

Ранее тренер «Акрона» одним предложением дал характеристику Дзюбе.