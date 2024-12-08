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Спорт

Испытание «Химками»: «Динамо» принимает обидчиков «Локомотива». LIVE

Футбол. РПЛ, 18-й тур. «Динамо» (Москва) — «Химки» (Московская область). ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московское «Динамо» принимает подмосковные «Химки» в 18-м туре Российской премьер-лиги — заключительном перед зимней паузой в чемпионате. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
08 декабря 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Динамо» на своем поле принимает подмосковные «Химки», в предыдущем туре сенсационно победившие «Локомотив». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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