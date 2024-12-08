«Вот как бывает — Артемка Дзюба забивает»: Мостовой спел после победы «Акрона» над «Зенитом»

Бывший форвард сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале песней отреагировал на поражение петербургского «Зенита» от тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), упомянув нападающего Артема Дзюбу.

«Вот как бывает, вот как бывает — Артемка Дзюба забивает! Вот как бывает!» — пропел Мостовой.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее тренер «Акрона» одним предложением дал характеристику Дзюбе.