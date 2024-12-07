Тренер «Акрона» одним предложением дал характеристику Дзюбе

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев назвал форварда клуба Артема Дзюбу достоянием российского футбола, передает «Спорт-Экспресс».

«С каждым днем убеждаюсь, в том, что Дзюба — достояние российского футбола. У него большое прошлое, а настоящее говорит само за себя», — сказал Тедеев.

7 декабря в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» на выезде обыграл петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счетом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее нападающий «Зенита» объяснил сенсационное поражение от «Акрона».