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Мостовой рассказал, способен ли «Спартак» бороться за победу в РПЛ

Экс-футболист Мостовой: «Спартак» может бороться за чемпионство

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московский «Спартак» может бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Конечно, сейчас реально побороться за чемпионство. Когда Станкович появился в команде, я сразу сказал, что он — футбольный человек. Сейчас он плодотворно работает в качестве главного тренера», — сказал Мостовой.

«Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

«Спартак» после 18 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 баллов, команда на два очка отстает от лидирующего петербургского «Зенита», который свой матч еще не сыграл. Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

Ранее футболист «Спартака» установил уникальное достижение.

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